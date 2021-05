Bambin Gesù: algoritmo musicale riduce lo stress (Di martedì 4 maggio 2021) Roma – Un algoritmo musicale migliora il sonno dei Bambini disabili, li rilassa e riduce lo stress dei genitori. Si tratta di una precisa sequenza di suoni, voci, musiche e immagini sviluppata dai ricercatori dell’ospedale pediatrico Bambino Gesu’ di Roma e personalizzata in base alle necessita’ di ciascun paziente. La nuova tecnica riabilitativa e’ stata sperimentata durante il primo il lockdown del 2020 come terapia sostitutiva delle sedute in Ospedale per garantire la continuita’ delle cure anche a casa. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Journal of Telemedicine and Telecare. LA TELERIABILITAZIONE Il metodo riabilitativo sviluppato dai ricercatori del Bambino Gesu’ si chiama “Euterpe”, dal nome della mitologica dea della ... Leggi su romadailynews (Di martedì 4 maggio 2021) Roma – Unmigliora il sonno deii disabili, li rilassa elodei genitori. Si tratta di una precisa sequenza di suoni, voci, musiche e immagini sviluppata dai ricercatori dell’ospedale pediatricoo Gesu’ di Roma e personalizzata in base alle necessita’ di ciascun paziente. La nuova tecnica riabilitativa e’ stata sperimentata durante il primo il lockdown del 2020 come terapia sostitutiva delle sedute in Ospedale per garantire la continuita’ delle cure anche a casa. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Journal of Telemedicine and Telecare. LA TELERIABILITAZIONE Il metodo riabilitativo sviluppato dai ricercatori delo Gesu’ si chiama “Euterpe”, dal nome della mitologica dea della ...

