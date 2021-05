AS Roma | ufficializzato il divorzio con Fonseca a fine stagione

(Di martedì 4 maggio 2021)– L’esperienza di Pauloallasi chiude alladi questa. Lo hail club giallorosso con una nota, in cui si legge che “l’Ascomunica che Paulolascera’ il Club al termine della”. A nome di tutti all’AS, continua la nota, “vorremmo ringraziare Pauloper il duro lavoro e la leadership dimostrati durante questi due anni”, ha dichiarato Dan Friedkin, presidente del Club. Ancora le parole del il presidente giallorosso: “Paulo ha guidato la squadra attraverso diverse sfide, incluse la pandemia da Covid e un cambio di proprieta’, e lo ha fatto con generosita’, correttezza e grande carattere. Gli auguriamo tutto il meglio per i suoi ...

"L'AS Roma comunica che Paulo Fonseca lascerà il Club al termine della stagione", è la nota del club giallorosso che ufficializza l'addio del tecnico portoghese.