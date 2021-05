Ambra Angiolini: "Renga? È come un figlio. A volte lo sgrido. L'amore finisce, la famiglia resta" (Di martedì 4 maggio 2021) “Con Allegri nessuna crisi. Francesco Renga? È come un figlio”: a parlare di fronte alle telecamere di Domenica In è Ambra Angiolini. L’attrice, intervistata da Mara Venier, è reduce dal Concertone del Primo maggio all’Auditorium Parco della Musica a Roma. Sul palco con lei è salito proprio l’ex compagno Renga, apparso visibilmente emozionato. Mara Venier ha affrontato con Ambra il capitolo ex. “Jerry Calà è per me un fratello, non c’è più l’amore di tanti anni fa, ma è subentrato un amore fraterno importante”, ha detto la padrona di casa della trasmissione parlando dell’ex marito, sposato nel 1984. Ambra ha risposto commentando il rapporto tra lei e Renga: “Per te Jerry è un fratello, per me ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 maggio 2021) “Con Allegri nessuna crisi. Francesco? Èun”: a parlare di fronte alle telecamere di Domenica In è. L’attrice, intervistata da Mara Venier, è reduce dal Concertone del Primo maggio all’Auditorium Parco della Musica a Roma. Sul palco con lei è salito proprio l’ex compagno, apparso visibilmente emozionato. Mara Venier ha affrontato conil capitolo ex. “Jerry Calà è per me un fratello, non c’è più l’di tanti anni fa, ma è subentrato unfraterno importante”, ha detto la padrona di casa della trasmissione parlando dell’ex marito, sposato nel 1984.ha risposto commentando il rapporto tra lei e: “Per te Jerry è un fratello, per me ...

