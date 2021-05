Alberi a rischio caduta a Brecciarola: il Comune procede al taglio (Di martedì 4 maggio 2021) 'Alberi tagliati senza rispettare il regolamento del verde': Wwf contro Comune a Vasto 18 aprile 2021 Sono sei gli esemplari di tigli cordati da rimuovere lungo la Tiburtina a Brecciarola 'perché non ... Leggi su chietitoday (Di martedì 4 maggio 2021) 'tagliati senza rispettare il regolamento del verde': Wwf controa Vasto 18 aprile 2021 Sono sei gli esemplari di tigli cordati da rimuovere lungo la Tiburtina a'perché non ...

Ultime Notizie dalla rete : Alberi rischio Alberi a rischio caduta a Brecciarola: il Comune procede al taglio ... Chiara Zappalorto, dopo il sopralluogo odierno con il tecnico comunale Claudio Candeloro per verificare le operazioni di manutenzione delle alberature pericolose e a rischio. Su altri 8 alberi, ...

Campidoglio: 2.5 mln per riqualificazione Villa Ada ... il Dipartimento Tutela Ambientale sta provvedendo all'eliminazione del rischio rappresentato da ... Il bilancio arboreo e' ampiamente positivo con + 4182 alberi messi a dimora", spiega l'assessora alle ...

Lezioni sotto gli alberi, la Danimarca fa scuola Imparare l'alfabeto seduti sotto un albero, costruire con le maestre una piccola capanna. Fare lezione all'aperto, nei parchi e nei giardini, con ...

