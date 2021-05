Ai domiciliari ma spaccia indisturbato. 27enne in manette (Di martedì 4 maggio 2021) Un giovane pregiudicato di 27 anni, nonostante fosse sottoposto al regime della detenzione domiciliare, aveva messo in piedi una fiorente attività di spaccio direttamente dalla sua abitazione. Il continuo ed inconfondibile movimento di giovani acquirenti che a tutte le ore del giorno andavano a far visita al 27enne per l’acquisto della quotidiana dose di stupefacente, non è passato inosservato ai “Falchi” della Squadra Mobile che dopo qualche giorno di osservazione hanno deciso di intervenire. I poliziotti si sono intrufolati nello stabile senza dare troppo nell’occhio e sono riusciti ad appostarsi sul pianerottolo superiore all’appartamento del pusher, a loro già conosciuto per specifici precedenti in materia di droga. E’ stato sufficiente l’arrivo di altri due giovanissimi clienti per consentire agli agenti di sorprendere lo spacciatore ed ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 4 maggio 2021) Un giovane pregiudicato di 27 anni, nonostante fosse sottoposto al regime della detenzione domiciliare, aveva messo in piedi una fiorente attività di spaccio direttamente dalla sua abitazione. Il continuo ed inconfondibile movimento di giovani acquirenti che a tutte le ore del giorno andavano a far visita alper l’acquisto della quotidiana dose di stupefacente, non è passato inosservato ai “Falchi” della Squadra Mobile che dopo qualche giorno di osservazione hanno deciso di intervenire. I poliziotti si sono intrufolati nello stabile senza dare troppo nell’occhio e sono riusciti ad appostarsi sul pianerottolo superiore all’appartamento del pusher, a loro già conosciuto per specifici precedenti in materia di droga. E’ stato sufficiente l’arrivo di altri due giovanissimi clienti per consentire agli agenti di sorprendere lotore ed ...

elenaricci1491 : Nonostante fosse sottoposto al regime della detenzione domiciliare, aveva messo in piedi una fiorente attività di s… - TarantiniTime : Nonostante fosse sottoposto al regime della detenzione domiciliare, aveva messo in piedi una fiorente attività di s… - AnsaTrentinoAA : Spaccia cocaina ai domiciliari, arrestato a Mezzolombardo. I carabinieri trovano in casa di un albanese un etto di… -

Ultime Notizie dalla rete : domiciliari spaccia Taglia, confeziona e spaccia marijuana: 31enne nigeriano finisce ai domiciliari Tutto è cominciato da alcune segnalazioni su un sospetto via vai di persone che dalla stazione ferroviaria facevano la spola verso un'abitazione del ...

Movida e spaccio, patto tra clan: le rivelazioni del pentito Porto Spaccia anche a Giardini. Vi sono diverse piazze di spaccio e lo spaccio è suddiviso per locali ... arresti domiciliari per un 50enne ? La piazza di spaccio protetta con portoni blindati: blitz a ...

Ai domiciliari ma spaccia indisturbato. 27enne in manette Tarantini Time GdF Savona | Sei arresti per spaccio: il capo era egiziano Questa mattina i militari del Comando Provinciale di Savona stanno dando esecuzione a 6 ordinanze di custodia cautelare in carcere, disposte dal Gip del Tribunale di Savona ...

Droga: decine di arresti a Roma, sequestrata raffineria di cocaina La famiglia Maruca accusata di essere dedita allo spaccio di cocaina nel quartiere di Tor Bella Monaca, estrema periferia romana ...

Tutto è cominciato da alcune segnalazioni su un sospetto via vai di persone che dalla stazione ferroviaria facevano la spola verso un'abitazione del ...anche a Giardini. Vi sono diverse piazze di spaccio e lo spaccio è suddiviso per locali ... arrestiper un 50enne ? La piazza di spaccio protetta con portoni blindati: blitz a ...Questa mattina i militari del Comando Provinciale di Savona stanno dando esecuzione a 6 ordinanze di custodia cautelare in carcere, disposte dal Gip del Tribunale di Savona ...La famiglia Maruca accusata di essere dedita allo spaccio di cocaina nel quartiere di Tor Bella Monaca, estrema periferia romana ...