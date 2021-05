A Roma compare il murale con Fedez sul cavallo della Rai. E Salvini torna all’attacco: “Gli ho proposto un incontro privato” (Di martedì 4 maggio 2021) Il leghista: «Non mi ha ancora risposto». Zan in difesa del rapper: «La Tv di Stato non ha fatto una bella figura». La ministra Bonetti: «Non deve più succedere che un artista debba combattere per avere una voce libera». Anzaldi: gli 85 milioni del Mef hanno salvato i conti Rai Leggi su lastampa (Di martedì 4 maggio 2021) Il leghista: «Non mi ha ancora risposto». Zan in difesa del rapper: «La Tv di Stato non ha fatto una bella figura». La ministra Bonetti: «Non deve più succedere che un artista debba combattere per avere una voce libera». Anzaldi: gli 85 milioni del Mef hanno salvato i conti Rai

Maurizi07267041 : RT @il_cappellini: Asfalto sulla ciclabile del Tevere. Compare scritta sulla colata: 'E non lasciano l’erba” - DanyVenturi : RT @RaimondoO: DOPO GIORNI E GIORNI DI POLEMICHE CON LA SINDACA / Asfalto sulla ciclabile del #Tevere. Compare scritta sulla colata: 'E non… - stormi1904 : RT @borrillo62: Asfalto sulla ciclabile del Tevere. Compare scritta sulla colata: 'E non lasciano l’erba”?@MercurioPsi? ?@tbuccico69? ?@fab… - playblogtv : A Roma compare il murale con #Fedez sul cavallo della #Rai . intitolato Non è la Rai e rappresenta il rapper che… - RaimondoO : DOPO GIORNI E GIORNI DI POLEMICHE CON LA SINDACA / Asfalto sulla ciclabile del #Tevere. Compare scritta sulla colat… -