Vaccino Johnson & Johnson | la Danimarca dice no Rischio di trombosi

La Danimarca tira dritto e dice 'no' ai vaccini per i quali si segnala un Rischio di trombosi: oggi ha deciso di non usare il Vaccino anti-Covid di Janssen, come per la stessa ragione aveva deciso...

