Ue: Bonino, 'se non si toccano trattati a che serve Conferenza su futuro Europa?' (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Io sono molto molto preoccupata di questa Conferenza non solo per la governance pletorica e complicata ma anche perchè dalle audizioni che abbiamo fatto il punto chiave è che non si toccano i trattati". Lo dice Emma Bonino intervenendo all'evento su Facebook del Pse, S&D e Pd a proposito della Conferenza sul futuro dell'Europa. "Io penso che l'Italia debba avere un ruolo importante nel porre questo problema. L'Europa della Salute, per dire, non è possibile a trattati vigenti. Se non superiamo il vincolo dell'unanimità non andiamo da nessuna parte. E questo non vuole dire disimpegnarsi, anzi impegnarsi ancora di più in questa Conferenza". "Si dovrà avere il coraggio di fare scelte ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Io sono molto molto preoccupata di questanon solo per la governance pletorica e complicata ma anche perchè dalle audizioni che abbiamo fatto il punto chiave è che non si". Lo dice Emmaintervenendo all'evento su Facebook del Pse, S&D e Pd a proposito dellasuldell'. "Io penso che l'Italia debba avere un ruolo importante nel porre questo problema. L'della Salute, per dire, non è possibile avigenti. Se non superiamo il vincolo dell'unanimità non andiamo da nessuna parte. E questo non vuole dire disimpegnarsi, anzi impegnarsi ancora di più in questa". "Si dovrà avere il coraggio di fare scelte ...

TV7Benevento : Ue: Bonino, 'se non si toccano trattati a che serve Conferenza su futuro Europa?'... - federica_dL : Gli unici Leaders politici che ieri non sono stati al traino di Fedez sono, casualmente, Renzi, Calenda e Bonino. Qualcosa vorrà dire! ?? - P_M_1960 : @ACmcoppola @mariellarosati Nessuno potrà mai prendere il posto di Pannella non c'è riuscita neanche la Bonino..in… - Panocia5 : @Antonel72713840 @Pontifex_it Gesù non frequentava gentaglia e questa bestemmia la pagherai cara. Bergoglio invece… - sovranista375 : RT @Franciscovota: @12GeV @lauraboldrini Turpiloquio senza fonti che riportino dati attendibili, un cyber troll che cerca di far valere le… -