siwel44it : RT @Gianluc54410558: Ancora, ancora e ancora. @Quirinale Vogliamo fare qualcosa? Tr… - tittimaestra : RT @Gianluc54410558: Ancora, ancora e ancora. @Quirinale Vogliamo fare qualcosa? Tr… - flc_crea : RT @Gianluc54410558: Ancora, ancora e ancora. @Quirinale Vogliamo fare qualcosa? Tr… - valezuppina : RT @Gianluc54410558: Ancora, ancora e ancora. @Quirinale Vogliamo fare qualcosa? Tr… - bizcommunityit : Tragica morte di un'operaia 23enne: è rimasta incastrata in un macchinario -

Ultime Notizie dalla rete : Tragica morte

BresciaToday

Restano da accertare le cause della tragedia, l'ennesimasul lavoro. E' successo nell'azienda "Orditura Luana" a Oste di Montemurlo. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, Asl e ......di Giovanni. Non una caduta accidentale, ma una tragedia per cui esiste un colpevole . Il risarcimento è l'ultimo dei pensieri. Sapere però che chi è moralmente responsabile della sua...Una giovane operaia di 23 anni è morta questa mattina in un incidente sul lavoro in uno stabilimento del distretto tessile pratese. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 alli ...Dopo tre anni dalla scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina, arriva la sentenza di condanna per il medico Galanti ...