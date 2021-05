TIM spegne la rete in rame | si parte dalla provincia di TrentoHDblog it

HDblog : TIM spegne la rete in rame: si parte dalla provincia di Trento -

Luigi Gubitosi, amministratore delegato di, firma l'accordo per la cooperazione digitale Questo il commento di Luigi Gubitosi, Amministratore Delegato diha avviato un programma per il ...Giallo sui social intorno alle ore 23.30 italiane . Whatsapp e Instagram hanno smesso di funzionare per molti utenti, come si può evincere dal picco di segnalazioni su downdetector.it . Per Instagram ...È partito dalla provincia di Trento il processo di spegnimento della rete in rame di TIM. La centrale di Mattarello, infatti, sarà la prima in Italia ad essere interamente cablata in fibra con tecnolo ...Accordo con Provincia e Comune, la città sarà la prima in Italia a sperimentare lo «switch off» della connessione, d’ora in avanti solo «ultrabroad» ...