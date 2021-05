SPAL-Frosinone | probabili formazioni e tv

(Di lunedì 3 maggio 2021) Martedì 4 maggio alle 14.00 al Paolo Mazza di Ferrara si disputerà, gara valida per la 36° giornata di campionato di Serie B. Ecco lee dove seguire la sfida. Come arrivano le due squadre? I biancazzurri nella scorsa giornata hanno rimediato una sconfitta in casa del Brescia, vittorioso per 3 a 1, grazie alle reti di Bjarnason, Ajè e Jagiello. La squadra di Rastelli, in lotta per i playoff, occupa la settima posizione in classifica a quota 50 punti, a -3 dal Cittadella e a -6 dal Venezia. Nelle ultime cinque partite laha totalizzato solamente 5 punti e dunque una vittoria sarebbe importante per non allontanarsi dalla zona playoff. Nel turno precedente ilha battuto 3 a 1 in casa il Pisa, grazie ai gol di Parzyszek, Capuano ...

La partita di Martedì 4 maggio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 36° giornata di Serie B FERRARA - Martedì 4 maggio 2021 ...Scommesse Serie B: quote, analisi, statistiche e free pick su 36a giornata del campionato di calcio cadetto in Italia del 4 maggio 2021.FERRARA – Spal e Frosinone in campo in una sfida molto delicata per entrambe le compagini. I padroni di casa, infatti, sono in piena lotta per i play-off e non possono permettersi passi falsi per aver ...