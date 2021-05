Salerno, donna gravemente ferita da un colpo di fucile: “Mi sembrava un cinghiale” (Di lunedì 3 maggio 2021) Incredibile quanto accaduto nel Salernitano. Una donna in ospedale gravemente ferita da un colpo di fucile. Chi le ha sparato dice di averla scambiata per un cinghiale. Getty Immages/Emanuele CremaschiLe tragedie familiari sono, purtroppo, all’ordine del giorno. Basti pensare a quanto accaduto ai coniugi Peter Neumair e Laura Perselli, brutalmente uccisi dal loro stesso figlio Benno. Talvolta, tuttavia, le tragedie accadono senza che ci sia l’intenzione. E’ quanto sembra essere accaduto nella frazione Giungatelle di Montecorice, a Salerno. Un uomo di 70 anni – riferisce Leggo – udendo dei rumori nel suo orto, ha pensato bene di imbracare il fucile, uscire fuori e sparare. Essendo buio non ha potuto rendersi bene conto di chi si fosse introdotto nella ... Leggi su formatonews (Di lunedì 3 maggio 2021) Incredibile quanto accaduto nel Salernitano. Unain ospedaleda undi. Chi le ha sparato dice di averla scambiata per un. Getty Immages/Emanuele CremaschiLe tragedie familiari sono, purtroppo, all’ordine del giorno. Basti pensare a quanto accaduto ai coniugi Peter Neumair e Laura Perselli, brutalmente uccisi dal loro stesso figlio Benno. Talvolta, tuttavia, le tragedie accadono senza che ci sia l’intenzione. E’ quanto sembra essere accaduto nella frazione Giungatelle di Montecorice, a. Un uomo di 70 anni – riferisce Leggo – udendo dei rumori nel suo orto, ha pensato bene di imbracare il, uscire fuori e sparare. Essendo buio non ha potuto rendersi bene conto di chi si fosse introdotto nella ...

SkyTG24 : Viene scambiata per un cinghiale: donna ferita con un colpo di fucile nel Salernitano - fraspa1976 : Salerno: spara e ferisce la moglie scambiandola per un cinghiale. E adesso siamo tutti curiosi di sapere da quanto… - superdrumm : #Salerno, Donna viene scambiata per un cinghiale, ferita con un colpo di fucile. Minchia, ma era così brutta? - infoitinterno : Salerno, scambia la moglie per un cinghiale e spara: ferita donna di 64 anni con un colpo di fucile - annoneveneto : RT @SkyTG24: Viene scambiata per un cinghiale: donna ferita con un colpo di fucile nel Salernitano -