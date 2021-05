Rapinavano passeggeri alla Stazione Centrale | arrestati i malviventi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tre persone sono state fermate ed arrestate dpolizia ferroviaria per rapina aggravata. Durante la scorsa notte avevano effettuato delle rapine presso ladi piazza Garibaldi. I tre italiani, due trentacinquenni e un trentatreenne, tutti con numerosi precedenti di polizia e senza fissa dimora, durante la notte, in Piazza Garibaldi, hanno minacciato un 34enne napoletano costringendolo a consegnare loro la somma di 130 euro. La vittima si è rivolta ai poliziotti in servizio presso il Settore Operativo di Napolifornendo una descrizione dettagliata dei rapinatori, sulla base della quale è stata avviata una veloce indagine che ha permesso di individuare gli autori della rapina, già noti alle forze dell’ordine, poi riconosciuti d...