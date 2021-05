Raffaella Mennoia difende Giulia e risponde alle accuse di favoritismo

(Di lunedì 3 maggio 2021)È la spalla destra di Maria De Filippi e nei suoi programmi svolge il ruolo di autrice. Parliamo di, la quale di tanto in tanto ci tiene ad intervenire sui social per fare dei dovuti appunti. Stavolta ha deciso di prendere la parola perre un’allieva di questa edizione L'articolo proviene da Novella 2000.

disagio_tv : Raffaella Mennoia prende le difese di Giulia #amici #Amici20 - enn_0000 : RT @sammy_yyyy: Raffaella Mennoia difende Giulia da alcune critiche: “Giulia dovrebbe essere presa d’esempio e dovrebbe essere d’aiuto a tu… - teresacapitanio : Raffaella Mennoia, autrice di Maria De Filippi e la storia con il tronista: ecco i motivi della rottura - Kronic - sammy_yyyy : Raffaella Mennoia difende Giulia da alcune critiche: “Giulia dovrebbe essere presa d’esempio e dovrebbe essere d’ai… - infoitcultura : Raffaella Mennoia, autrice di Maria De Filippi e la storia con il tronista: ecco i motivi della rottura -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Mennoia

SoloGossip.it

La scelta era già nell'aria, perché domenica mattina, l'autrice del programma, aveva annunciato sul suo profilo Instagram che sarebbe stata una registrazione importante per Uomini e ......di Uomini e Donne condivide un lungo messaggio per prendere le difese della giovane ballerina e per dare una risposta a chi la accusa di essere di parte Pubblicato su 2 Maggio 2021...Amici 20: l'autrice Raffaella Mennoia interviene in difesa di Giulia Stabile e risponde alle varie accuse di favoritismo. (VIDEO) ...Raffaella Mennoia visibilmente infastidita sul suo profilo Instagram prende le difese di una delle ballerine di Amici 20, le sue parole commuovono.