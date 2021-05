Quando le parole fanno paura: giovani condannati per un motto dannunziano (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag – giovani condannati per un motto dannunziano. Siamo ancora una volta di fronte a un attacco ben definito alla libertà di espressione, negata a quelle parti politiche scomode che rifiutano di allinearsi alla psicosi del pensiero unico. Indagini e condanne che hanno soltanto un utilizzo prettamente politico, questa volta la repressione liberticida vede interessati alcuni giovani militanti del Blocco Studentesco, i quali sono stati processati per aver espresso le proprio idee. Se un motto dannunziano viene criminalizzato Come riportato all’interno delle pagine di alcune testate, il tribunale di Milano ha condannato – lo scorso marzo – sette militanti del noto movimento del fulmine cerchiato a due mesi di reclusione con l’aggiunta di una sanzione di 150 euro. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag –per un. Siamo ancora una volta di fronte a un attacco ben definito alla libertà di espressione, negata a quelle parti politiche scomode che rifiutano di allinearsi alla psicosi del pensiero unico. Indagini e condanne che hanno soltanto un utilizzo prettamente politico, questa volta la repressione liberticida vede interessati alcunimilitanti del Blocco Studentesco, i quali sono stati processati per aver espresso le proprio idee. Se unviene criminalizzato Come riportato all’interno delle pagine di alcune testate, il tribunale di Milano ha condannato – lo scorso marzo – sette militanti del noto movimento del fulmine cerchiato a due mesi di reclusione con l’aggiunta di una sanzione di 150 euro. ...

