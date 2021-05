Processo Davide Astori | medico sportivo condannato a un anno per omicidio colposo

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il professor Giorgio Galanti è statoa undi reclusione , pena sospesa, nelcon rito abbreviato per la morte del calciatore della, trovato senza vita la mattina ...

TgLa7 : Il professor Giorgio Galanti è stato condannato a un anno di reclusione, pena sospesa, nel processo con rito abbrev… - Majden3 : RT @Virus1979C: È stato condannato ad un anno di reclusione per omicidio colposo il professor Giorgio Galanti, ex direttore del centro di m… - thomasmmr : RT @Gazzetta_it: VIDEO Davide #Astori, a tre anni dalla morte il processo e la condanna: le tappe della vicenda - Toro_News : ?? | NEWS Condannato a un anno di reclusione il professor Giorgio #Galanti - Gazzetta_it : VIDEO Davide #Astori, a tre anni dalla morte il processo e la condanna: le tappe della vicenda -

... " In questi anni ho sempre voluto evitare dichiarazioni pubbliche sulla morte die sulin corso. Ho sempre confidato che l'onestà e la pulizia cheha dimostrato fuori e dentro ...... unico imputato nelper la morte del capitano della FiorentinaAstori, stroncato da un arresto cardiaco il 4 marzo del 2018 mentre era in ritiro con la squadra n un albergo a Udine. ...Davide Astori, il medico sportivo Giorgio Galanti condannato ad un anno di reclusione per la morte del calciatore.Giorgio Galanti, il medico sportivo che rilasciò l'abilitazione agonistica a Davide Astori senza disporre ulteriori accertamenti dopo le aritmie cardiache emerse, è stato condannato.