Parma retrocesso in Serie B: Andrea Conti ritornerà al Milan | News (Di lunedì 3 maggio 2021) Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Con l'artimetica retrocessione in Serie B da parte del Parma, Andrea Conti tornerà al Milan Leggi su pianetamilan (Di lunedì 3 maggio 2021) Le ultime notizie sul calciomercato del. Con l'artimetica retrocessione inB da parte deltornerà al

DiMarzio : Il #Parma saluta la #SerieA: la sconfitta col #Torino significa retrocessione aritmetica in #SerieB - CB_Ignoranza : Il Parma è aritmeticamente retrocesso in Serie B. #Parma #SerieA - ImpieriFilippo : RT @toMMilanello: ??? Parma retrocesso in Serie B! Dopo il Crotone, c’è una seconda squadra a dover salutare la massima serie. I Ducali tor… - LuigiBevilacq17 : RT @corradone91: Il #Parma è retrocesso in #SerieB: 12pti dal #Cagliari con lo scontro diretto a sfavore (0-0, 4-3). I ducali tornano in ca… - infoitsport : Parma, l'incubo diventa realtà: retrocesso in Serie B -