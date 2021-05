Palermo, esplosione in una macelleria alla Stazione: feriti (Di lunedì 3 maggio 2021) esplosione in una macelleria ‘etnica’ di piazza Cupani, nei pressi della Stazione centrale di Palermo. Ad esplodere, probabilmente per cause accidentali, sarebbe stata una bombola di gas. Cinque persone sarebbero rimaste ferite. Sul posto polizia, vigili del fuoco e 118. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 3 maggio 2021)in una‘etnica’ di piazza Cupani, nei pressi dellacentrale di. Ad esplodere, probabilmente per cause accidentali, sarebbe stata una bombola di gas. Cinque persone sarebbero rimaste ferite. Sul posto polizia, vigili del fuoco e 118. L'articolo proviene da Italia Sera.

