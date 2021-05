Migranti, Mezzaluna Rossa: 50 morti in un naufragio a largo della Libia (Di lunedì 3 maggio 2021) Con l'arrivo della primavera sono ripresi gli sbarchi e i tentativi di arrivare in Europa ma si ha notizia di un nuovo tragico naufragio a largo della Libia. Cinquanta Migranti, fra cui alcuni ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 3 maggio 2021) Con l'arrivoprimavera sono ripresi gli sbarchi e i tentativi di arrivare in Europa ma si ha notizia di un nuovo tragico. Cinquanta, fra cui alcuni ...

