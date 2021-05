Marotta: “Conte all’Inter? Un’opera d’arte” (Di lunedì 3 maggio 2021) L’amministratore delegato sport dell’Inter Giuseppe Marotta è intervenuto nella diretta di Pressing Serie A dopo la vittoria dello scudetto. Marotta ha parlato ed elogiato Conte attribuendogli gran parte del merito per lo scudetto dei nerazzurri conquistato di nuovo finalmente dopo 11 anni Cosa ha dichiarato Marotta dopo la vincita scudetto dell’Inter? Beppe Marotta in TV conclude con le dichiarazioni che arrivano oltre mezz’ora dopo la mezzanotte: “Provo un sentimento di grandissima felicità, che è immensa. Ripaga tutto quello che la società ha fatto in questi anni. Il grande artefice del successo è Antonio Conte, giusto riconoscergli i meriti. Sono molto Contento di averlo proposto alla società due anni fa. Sapevo avrebbe avuto tutte le qualità per riportare ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 3 maggio 2021) L’amministratore delegato sport dell’Inter Giuseppeè intervenuto nella diretta di Pressing Serie A dopo la vittoria dello scudetto.ha parlato ed elogiatoattribuendogli gran parte del merito per lo scudetto dei nerazzurri conquistato di nuovo finalmente dopo 11 anni Cosa ha dichiaratodopo la vincita scudetto dell’Inter? Beppein TV conclude con le dichiarazioni che arrivano oltre mezz’ora dopo la mezzanotte: “Provo un sentimento di grandissima felicità, che è immensa. Ripaga tutto quello che la società ha fatto in questi anni. Il grande artefice del successo è Antonio, giusto riconoscergli i meriti. Sono moltonto di averlo proposto alla società due anni fa. Sapevo avrebbe avuto tutte le qualità per riportare ...

