Marattin: Fisco, oggi ci sono le condizioni per la riforma (Di lunedì 3 maggio 2021) – La giustizia non può essere terreno di lotta politica tra partiti – La flat tax è poco più che uno slogan – Ridurre il carico fiscale sul ceto medio, semplificare il Fisco per le imprese – Nell'assalto alla diligenza dei fondi Ue, gli sceriffi dobbiamo essere noi – L'Italia ha bisogno di riforme, questo lo sanno e lo dicono tutti i politici. Quali riforme e come realizzarle è il punto in cui si incontrano e si scontrano le posizioni dei partiti, quelli al governo e quello all'opposizione. Abbiamo chiesto all'onorevole Luigi Marattin (nella foto), esponente di Italia Viva, presidente della commissione finanze della Camera, professore associato di economia politica all'università di Bologna, qual è la posizione del suo partito e sua in particolare sui principali problemi che il governo Draghi è chiamato a risolvere. 1) Il MES-Meccanismo Europeo di ...

