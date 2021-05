LIVE Fognini-Taberner 7-6 2-6 2-1, Masters 1000 Madrid in DIRETTA: break e controbreak ad inizio 3°set (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Servizio e dritto dello spagnolo. 30-40 Scambio lunghissimo e Fabio alla fine sbaglia ancora di rovescio. 15-40 Due palle break per Fognini! 15-30 Lungo di poco il dritto di Fabio. 0-30 Bella accelerazione di dritto di Fognini. 2-1 Immediato controbreak a zero dello spagnolo. Inspiegabile passaggio a vuoto del ligure. 0-40 Volèe in rete di Fognini. 0-30 Palla break vincente dello spagnolo. 2-0 break DI Fognini! Un bel regalo da parte di Taberner che ha buttato via il game. 40-A Palla break per Fognini! 40-40 Taberner sbaglia di dritto. 40-30 Brutto errore di rovescio di Fognini. 30-30 ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Servizio e dritto dello spagnolo. 30-40 Scambio lunghissimo e Fabio alla fine sbaglia ancora di rovescio. 15-40 Due palleper! 15-30 Lungo di poco il dritto di Fabio. 0-30 Bella accelerazione di dritto di. 2-1 Immediato controa zero dello spagnolo. Inspiegabile passaggio a vuoto del ligure. 0-40 Volèe in rete di. 0-30 Pallavincente dello spagnolo. 2-0DI! Un bel regalo da parte diche ha buttato via il game. 40-A Pallaper! 40-40sbaglia di dritto. 40-30 Brutto errore di rovescio di. 30-30 ...

