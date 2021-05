La Roma perde ancora e Fonseca rischia l’esonero (Di lunedì 3 maggio 2021) Ormai la Roma non sa più cosa significhi vincere, non lo fa da sei partite tra campionato e Europa League. Contro la Sampdoria è arrivata l’ennesima sconfitta che allontana i giallorossi dalle prime sei posizioni. E ora anche Fonseca rischia l’esonero. L’addio alla Capitale era scontato a fine stagione, ma le strade tra il portoghese e la Roma potrebbero separarsi a un passo dal traguardo. La società ha paura di sciupare ormai l’unico obiettivo rimasto: il derby. Il ritorno con il Manchester, dopo il 6-2 dell’andata, sembra pura formalità. In campionato c’è da guardarsi le spalle dal Sassuolo che spinge, in avanti ormai sono irraggiungibili. Eppure fino a marzo la corsa Champions sembrava alla portata, ma l’ultimo mese ha prosciugato ogni speranza. “È un momento difficile – ha detto ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 maggio 2021) Ormai lanon sa più cosa significhi vincere, non lo fa da sei partite tra campionato e Europa League. Contro la Sampdoria è arrivata l’ennesima sconfitta che allontana i giallorossi dalle prime sei posizioni. E ora anche. L’addio alla Capitale era scontato a fine stagione, ma le strade tra il portoghese e lapotrebbero separarsi a un passo dal traguardo. La società ha paura di sciupare ormai l’unico obiettivo rimasto: il derby. Il ritorno con il Manchester, dopo il 6-2 dell’andata, sembra pura formalità. In campionato c’è da guardarsi le spalle dal Sassuolo che spinge, in avanti ormai sono irraggiungibili. Eppure fino a marzo la corsa Champions sembrava alla portata, ma l’ultimo mese ha prosciugato ogni speranza. “È un momento difficile – ha detto ...

