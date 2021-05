Funerali in riva al lago per Filippo Mondelli: in duemila a Cernobbio (Di lunedì 3 maggio 2021) Cernobbio (Como), 3 maggio 2021 - Una folla commossa di oltre duemila persone ha dato l' estremo saluto questo pomeriggio a Filippo Mondelli , il campione del mondo di canottaggio che si è spento a ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 3 maggio 2021)(Como), 3 maggio 2021 - Una folla commossa di oltrepersone ha dato l' estremo saluto questo pomeriggio a, il campione del mondo di canottaggio che si è spento a ...

Giorno_Como : Funerali in riva al lago per Filippo Mondelli: in duemila a Cernobbio - qn_giorno : Funerali in riva al lago per Filippo Mondelli: in duemila a Cernobbio - discoradioIT : Una folla silenziosa e commossa ha salutato per l'ultima volta a #Cernobbio Filippo #Mondelli, il campione del mond… -