FluBot, il malware che si diffonde con SMS di finte spedizioni (Di lunedì 3 maggio 2021) Si chiama FluBot il trojan bancario che si sta diffondendo molto rapidamente in Italia con SMS di finte spedizioni. Il malware è in grado di rubare informazioni sensibili come credenziali dei conti correnti delle vittime e le password di app come WhatsApp, Facebook, Gmail, Instagram e simili. FluBot viene veicolato attraverso messaggi SMS che fanno riferimento a finte spedizioni del corriere DHL (in alcuni casi anche UPS o altri) e invitano l'utente a cliccare sul link indicato per tracciare il pacco e ottenere ulteriori indicazioni sull'ordine. FluBot è infatti in grado di auto-diffondersi tramite l'invio di SMS malevoli alla lista di contatti della vittima, con l'obiettivo di infettare quanti più ...

