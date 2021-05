Fedez, la Lega contrattacca: “Vogliamo vedere il contratto tra società esterna e la Rai” (Di lunedì 3 maggio 2021) Non si placano le polemiche sul monologo del rapper Fedez dal palco del concerto del primo maggio a proposito del Ddl Zan e della posizione della Lega sull’omosessualità. A intervenire stavolta è direttamente il Carroccio, con le parole di Massimiliano Capitanio, il capogruppo della Lega in commissione di Vigilanza Rai e segretario della bicamerale. “Vogliamo vedere il contratto tra la società esterna che ha organizzato il Concertone e la Rai“, dice Capitanio. “Dalle prime verifiche che ho fatto risulta che la Rai abbia speso circa 600mila euro tra costi esterni e costi di produzione. Chiederemo approfondimenti per vedere se ci sono gli estremi per un esposto alla Corte dei Conti e per esprimere un atto di indirizzo in Vigilanza, ... Leggi su tpi (Di lunedì 3 maggio 2021) Non si placano le polemiche sul monologo del rapperdal palco del concerto del primo maggio a proposito del Ddl Zan e della posizione dellasull’omosessualità. A intervenire stavolta è direttamente il Carroccio, con le parole di Massimiliano Capitanio, il capogruppo dellain commissione di Vigilanza Rai e segretario della bicamerale. “iltra lache ha organizzato il Concertone e la Rai“, dice Capitanio. “Dalle prime verifiche che ho fatto risulta che la Rai abbia speso circa 600mila euro tra costi esterni e costi di produzione. Chiederemo approfondimenti perse ci sono gli estremi per un esposto alla Corte dei Conti e per esprimere un atto di indirizzo in Vigilanza, ...

petergomezblog : Concertone, #Fedez contro la Lega sul ddl Zan: “Il Senato ha tempo di ridare il vitalizio a #Formigoni e non di tut… - ShooterHatesYou : Oh wow. Mi distraggo un attimo e Fedez mi rompe Rai3, il concertone, la Lega, tutto. Break the Internet, @Fedez - Agenzia_Ansa : Concertone del Primo Maggio, è scontro tra Fedez e Salvini. Il leader della Lega: 'Costa circa 500.000 euro agli it… - NicolisSimone : RT @DeathOfaSalesma: Andrà a finire così, come sempre.. #Casellati #Formigoni #Durigon #Lega #generale #Rai Vs #Fedez - sailormartist : RT @backeroki: il leghisti accusano fedez di omofobia prendendo frasi da suoi testi vecchi di decenni ma difendono i leghisti che dichiaran… -