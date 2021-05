DIRETTA MotoGP, Test Jerez 3 maggio LIVE: Suzuki e Yamaha guidano la classifica. Lavoro specifico per Rossi (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.25 Simulazione qualifica per Joan Mir. Attendiamo i riscontri cronometrici del pilota Suzuki. 15.21 Dopo una lunga sosta rientra in pista anche Joan Mir. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, è al momento sesto posto assoluto dopo aver compiuto 48 passaggi. 15.17 Scivolata senza conseguenze per Savadori all’ultima curva del circuito. L’alfiere di Aprilia si stava migliorando nel secondo e nel terzo intertempo. 15.13 Mantiene il diciassettesimo posto Valentino Rossi che da oltre un ora non è impegnato in pista. Il ‘Dottore’ continua il Lavoro in vista del Gran Premio di Francia, previsto a metà maggio. 15.10 Savadori in pista con l’Aprilia, moto che continua a migliorare su tutte le piste. La conferma arriva da Aleix Espargarò che nei ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.25 Simulazione qualifica per Joan Mir. Attendiamo i riscontri cronometrici del pilota. 15.21 Dopo una lunga sosta rientra in pista anche Joan Mir. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, è al momento sesto posto assoluto dopo aver compiuto 48 passaggi. 15.17 Scivolata senza conseguenze per Savadori all’ultima curva del circuito. L’alfiere di Aprilia si stava migliorando nel secondo e nel terzo intertempo. 15.13 Mantiene il diciassettesimo posto Valentinoche da oltre un ora non è impegnato in pista. Il ‘Dottore’ continua ilin vista del Gran Premio di Francia, previsto a metà. 15.10 Savadori in pista con l’Aprilia, moto che continua a migliorare su tutte le piste. La conferma arriva da Aleix Espargarò che nei ...

