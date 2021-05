Contrasto a bullismo e cyberbullismo, l’8 maggio matinée con “Il Nodo” di Johnna Adams (Di lunedì 3 maggio 2021) Iniziativa di Contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo - matinée con i protagonisti dello spettacolo “Il Nodo” di Johnna Adams. Per le classi seconde e terze delle scuole secondarie di I grado e il biennio delle scuole secondarie di II grado. Nota ministero Istruzione 1071 del 30 aprile. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 maggio 2021) Iniziativa diai fenomeni die cybercon i protagonisti dello spettacolo “Il” di. Per le classi seconde e terze delle scuole secondarie di I grado e il biennio delle scuole secondarie di II grado. Nota ministero Istruzione 1071 del 30 aprile. L'articolo .

ProDocente : Contrasto a bullismo e cyberbullismo, l’8 maggio matinée con “Il Nodo” di Johnna Adams - USR_Sicilia : Iniziativa di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo – matinée 8 maggio 2021 - Fran_Zuccarello : Il disegno di legge Zan prevede misure di prevenzione e di contrasto verso atti di discriminazione e violenza non s… - PrevenzioneC : #educazionedigitale ?? ?? In questa utile guida dell’@UNICEF_italia puoi trovare consigli e risposte su come affronta… -