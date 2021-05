Clubhouse e Android | ci siamo quasi Matrimonio all’orizzonte

(Di lunedì 3 maggio 2021) Sarà perchéè sulla cresta dell’onda fra i social, valutato100 mln al termine del primo anno di vita e a gennaio 2021 a quota un miliardo di dollari. Sarà perché era stata promessa non solo la versione iOS, ma anche quella per coloro in possesso di un smartphone. Sarà. Ma forse ci, app ad inviti (Adobe Stock)Dopo aver ottenuto una significativa base di utenti su iOS,ha finalmente iniziato a lavorare sulla sua app pergià da inizio 2021, grazie al secondo round di finanziamento guidato da Andreessen Horowitz, ridimensionando tecnologia e infrastruttura e introducendo un nuovo Creator Grant Program. Ora il passo successivo., la versione beta ad alcuni tester di ...

GiovannaDiTroia : #ClubHouse su Android, iniziano i primissimi beta test privati - Astarisborn182 : Quanti di voi che hanno clubhouse android hanno problemi? #tzvip - DarioMassi : #Clubhouse presto su #Android: iniziati i primi beta test privati - tipa_mkt_tips : Clubhouse presto su Android: iniziati i primi beta test privati | Webnews - gigibeltrame : Clubhouse: arrivata la versione beta per Android, finalmente #digilosofia -

...inaugurato le prime stanze sul modello di, l'app di social audio riservata a chi possiede un iPhone o un iPad. Spaces, invece, ha aperto il mondo dei social audio anche agli utenti, ...per, quando arriva Come comunicato attraverso un post pubblicato sul blog che raccoglie le note di rilascio della piattaforma,avrebbe appena aperto la fase di beta test ...La funzionalità anti-Clubhouse del social network si allarga a un numero più ampio di utenti dopo una prima fase di test. Presto in arrivo anche le stanze a pagamento e la programmazione del palinsest ...Continua la sperimentazione delle conversazioni audio nate sul modello di Clubhouse. Gli “host” potranno far pagare un biglietto per le stanze versando a Twitter una commissione ...