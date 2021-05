"Ciuccio e presuntuoso, non rompere i c***". Amici, raptus di Anna Pettinelli: spunta una telefonata pesantissima con un suo allievo (Di lunedì 3 maggio 2021) La semifinale di Amici si sta avvicinando e quindi sta salendo la tensione all'interno del talent show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. In particolare nelle ultime ore si è verificato uno scontro piuttosto duro tra Aka7even e la sua maestra Anna Pettinelli. Quest'ultima in vista del prossimo appuntamento del Serale ha lanciato un guanto di sfida tra Aka e Sangiovanni sul brano “She”. Secondo la Pettinelli si tratta della canzone d'amore per eccellenza, ma il suo allievo non è parso affatto contento. Anzi, non si è sottratto dal palesare i suoi giusti dubbi, ovvero che tale brano potrebbe andare più a favore di Sangiovanni. La Pettinelli non ha però gradito il suo sfogo, non sopportando che vengano messe in discussione le sue scelte: “Sei ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) La semifinale disi sta avvicinando e quindi sta salendo la tensione all'interno del talent show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. In particolare nelle ultime ore si è verificato uno scontro piuttosto duro tra Aka7even e la sua maestra. Quest'ultima in vista del prossimo appuntamento del Serale ha lanciato un guanto di sfida tra Aka e Sangiovanni sul brano “She”. Secondo lasi tratta della canzone d'amore per eccellenza, ma il suonon è parso affatto contento. Anzi, non si è sottratto dal palesare i suoi giusti dubbi, ovvero che tale brano potrebbe andare più a favore di Sangiovanni. Lanon ha però gradito il suo sfogo, non sopportando che vengano messe in discussione le sue scelte: “Sei ...

shiorisamah : CIUCCIO E PRESUNTUOSO IS BACK #Amici20 - aurora_allegra : RT @iokaotika: parliamo di quel ciuccio e presuntuoso di Aka che per continuare a reggere un'intera edizione sulle sue spalle ormai deve me… - pearlblue21 : TRASH ITALIANO CHE NON PUBBLICA PIù CONTENUTI, FORTUNATAMENTE CIUCCIO E PRESUNTUOSO PORTA AVANTI IL CIRCO...???? #Amici20 - paillettesrosa : CIUCCIO E PRESUNTUOSO e #Serenafinalista in tendenza, scriviamo qualcosa anche su alehorse e la santissima trinità è completa - unpocontortaa : RT @cazzonesobro: 'mi ha detto ciuccio e presuntuoso' giulia e sangiovanni: MA CHE VUOL DIRE CIUCCIO #amici20 -