Bufera sulla Rai dopo la denuncia di Fedez. È scontro nella maggioranza

RaiNews : #csm, 'credo che la politica debba riappropriarsi del suo primato e abbia l'obbligo di istituire una commissione bi… - infoitinterno : Bufera sulla giustizia, nei verbali segreti spediti ai giornali dall'ufficio Csm di Davigo. Veleno su magistrati e… - infoitinterno : Bufera sulla Rai per la 'censura' a Fedez. Il Pd chiede scuse, M5s vuole la riforma - ilgrilloparlan2 : RT @Agenzia_Italia: Bufera sulla Rai per la 'censura' a Fedez. Il Pd chiede scuse, M5s vuole la riforma - genovesergio76 : RT @Agenzia_Italia: Bufera sulla Rai per la 'censura' a Fedez. Il Pd chiede scuse, M5s vuole la riforma -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera sulla

AGI - Agenzia Italia

'Sul ddl Zan contro l'omofobia mi volevano censurare per gli attacchi alla Lega - dice il cantante che ha messo sui social una telefonata con i vertici dell'azienda pubblica. Con lui si schierano Pd e ...Una 'manina' che si muove nell'ombra. Voti che si gonfiano e sgonfiano per favorire o stroncare carriere arbitrali. Riunioni segrete via chat per 'scolpire' il giudizioprestazione dei nostri fischietti e rimodellarlo a seconda dei nomi in ballo. Se le accuse contenute nella denuncia presentata alla Procura di Roma da Daniele Minelli e Niccolò Baroni " arbitri ...Roma, 3 maggio 2021 - Una ‘manina’ che si muove nell’ombra. Voti che si gonfiano e sgonfiano per favorire o stroncare carriere arbitrali. Riunioni segrete via chat per ‘scolpire’ il giudizio sulla pre ...Sta facendo discutere sui social l’intervento che Fedez ha fatto al Concertone del 1° maggio e che la Rai – a quanto riportato dallo stesso rapper – avrebbe tentato di censurare. Vittorio Sgarbi si è ...