Bologna, Sabatini: "Spalletti un genio calcistico. Lui e Orsolini al Napoli? Rispondo così"

Parola a Walter Sabatini. Diversi sono stati i temi trattati dal coordinatore dell'area tecnica del Bologna, intervistato ai microfoni di '1 Station Radio': dal possibile approdo sulla panchina del Napoli di Luciano Spalletti, con il quale ha lavorato nella Capitale, alle prestazioni offerte fin qui dagli uomini di Gennaro Gattuso. Ma non solo... "Non credo che il Napoli abbia perso punti per le discussioni fra De Laurentiis e Gattuso: queste situazioni non incidono nello spogliatoio, anzi, potrebbero essere da stimolo. Il problema è che quando una squadra è in costruzione e l'allenatore cerca di incidere con gli schemi inizialmente non subito recepiti, è normale avere alti e bassi. Gli azzurri sono una rosa competitiva, fortissima", sono state le sue parole.

