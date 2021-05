Berrettini-Fognini in tv | data | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2021

(Di lunedì 3 maggio 2021) Matteoe Fabiosaranno i protagonisti di un interessante derby azzurro, in occasione del secondo turno deldi. Il ligure ha superato Carlos Taberner all’esordio, non senza alcune difficoltà di natura fisica, mentre il romano ha usufruito di un bye al primo turno. Scontro tra stili, considerando l’attitudine da bombardiere die lo status di creativo di, match dai tanti spunti di interesse. La sfida andrà in scena martedì 4 maggio, conattualmente da definire ufficialmente. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (201 o 204), con livefruibile dagli abbonati tramite l’applicazione Sky Go. In ...

sportface2016 : #Masters1000 #MMOPEN 2021: #Fognini vince la battaglia con #Taberner, ora il derby con #Berrettini - ayofolamiii : RT @josemorgado: Fognini-Berrettini tomorrow - marcoamabili : Si soffre e soffre anche lui, perché fatica a trovare la costanza di rendimento che vorrebbe... alla fine #Fognini… - josemorgado : Fognini-Berrettini tomorrow - MauDonghi : @fezanca Guarda che BERRETTINI contro FOGNINI e' domani, non mercoledì -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini Fognini

Ubi Tennis

Interessante invece notare che, superando l'esordio contro quel Carlos Taberner che nelle qualificazioni ha fermato la corsa di Lorenzo Musetti, Fabioincrocerebbe Matteo: un derby ......vs (Q) Cecchinato non prima delle ore 19 (3) Thiem vs Andujar o Giron ARANTXA SANCHEZ ore 11 (15) Auger - Aliassime vs Ruud a seguire Paul vs (6) Rublev a seguire (8)vs Taberner o...Matteo Berrettini e Fabio Fognini saranno i protagonisti di un interessante derby azzurro, in occasione del secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2021. Come e quando seguire il match in diretta tv ...Le speranze italiane, però, non sono riposte solo in Sinner, ma anche nel beniamino di casa, Matteo Berrettini: il romano, out ad un passo dalla semifinale nel 2020, si gioca @40,00. Lontano, Fabio ...