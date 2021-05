Astori, il medico Giorgio Galanti condannato a un anno (e a 1 milione di risarcimento) per la morte del calciatore (Di lunedì 3 maggio 2021) Il professor Giorgio Galanti è stato condannato a un anno di reclusione, pena sospesa, nel processo con rito abbreviato per la morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori, trovato... Leggi su ilmattino (Di lunedì 3 maggio 2021) Il professorè statoa undi reclusione, pena sospesa, nel processo con rito abbreviato per ladeldella Fiorentina Davide, trovato...

Agenzia_Ansa : FLASH | Condannato il medico sportivo Giorgio Galanti per la morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori. #ANSA - repubblica : Morte di Davide Astori, condannato a un anno il medico della Fiorentina - fanpage : ?? Ultim'ora Morte Astori, condannato il medico Giorgio Galanti. - Dalla_SerieA : Morte Astori, il medico Galanti condannato per omicidio colposo - - zazoomblog : Per la morte di Astori condannato a un anno il medico sportivo - #morte #Astori #condannato #medico -