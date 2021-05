Vi racconto la festicciola canora del Primo Maggio tra Fedez e Venditti

Leggi su cityroma

(Di domenica 2 maggio 2021) Ilcanoro fra esibizionismi e politicismi visto da Francesco Damato Più che la festa del lavoro, in verità, mi è sembrato un festino con quella cantante che all’Auditorium di Roma ha esibito le sue tette, a beneficio di tutto il pubblico connesso, non solo delle poche centinaia di spettatori sul posto, per gridare all’amore libero “con chi vogliamo e quanto vogliamo”. Certo, in mancanza di lavoro, per quanto i licenziamenti siano bloccati, non potendosi comunque scongiurare per legge le chiusure di tante aziende, piccole ma anche grandi, rimaste senza fatturato in questi tempi di pandemia, è meglio fare allegramente l’amore con chi ci sta – per favore, niente stupri – che scendere in piazza, prendersela con le forze dell’ordine e magari obbligare a chiudere per paura di danni da dimostrazione i pochi negozi rimasti ancora aperti. Ma ...