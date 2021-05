Usa: Caitlyn Jenner, 'no a ragazze trans in sport femminili' (Di domenica 2 maggio 2021) Caitlyn Jenner, candidata repubblicana a governatore della California ed ex campione olimpico dichiaratosi donna trans nel 2015, si dice contraria alla partecipazione delle ragazze trans in sport ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 maggio 2021), candidata repubblicana a governatore della California ed ex campione olimpico dichiaratosi donnanel 2015, si dice contraria alla partecipazione dellein...

giornaleradiofm : Usa: Caitlyn Jenner, 'no a ragazze trans in sport femminili': (ANSA) - ROMA, 02 MAG - Caitlyn Jenner, candidata rep… - iconanews : Usa: Caitlyn Jenner, 'no a ragazze trans in sport femminili' - ClaudioPiNdArO : -