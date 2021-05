Ulteriore calo del prezzo per il Samsung Galaxy S21 su Amazon il 2 maggio (Di domenica 2 maggio 2021) Buona offerta quest’oggi su Amazon per il Samsung Galaxy S21 5G da 128GB di memoria interna in colorazione grigia e senza branding. Chi fosse interessato ad acquistare il top di gamma targato Samsung, può senza dubbio usufruire di questa proposta intrigante emersa quest’oggi sul portale di Amazon. Non parliamo di uno sconto di grande impatto, ma si possono comunque risparmiare 40 euro sul prezzo precedente. Aggiornamento per il prezzo del Samsung Galaxy S21 su Amazon Dunque, occorre andare oltre alcuni problemi tecnici evidenziati nei giorni scorsi. Questo Samsung Galaxy S21 5G da 128GB di memoria interna può essere nelle vostre mani sborsando la cifra di 689 euro, con uno ... Leggi su optimagazine (Di domenica 2 maggio 2021) Buona offerta quest’oggi super ilS21 5G da 128GB di memoria interna in colorazione grigia e senza branding. Chi fosse interessato ad acquistare il top di gamma targato, può senza dubbio usufruire di questa proposta intrigante emersa quest’oggi sul portale di. Non parliamo di uno sconto di grande impatto, ma si possono comunque risparmiare 40 euro sulprecedente. Aggiornamento per ildelS21 suDunque, occorre andare oltre alcuni problemi tecnici evidenziati nei giorni scorsi. QuestoS21 5G da 128GB di memoria interna può essere nelle vostre mani sborsando la cifra di 689 euro, con uno ...

tomanpoindexter : @hornytora attendo un calo di quality ulteriore nell'anime solo per questo?? - nuovaradio1485 : La regione #Abruzzo resterà in #zonagialla. L'indice Rt è sceso a 0.78 (la scorsa settimana era a 0.84) certificand… - giorgiogaias : RT @FedericoRampini: L’altro dato che punta nella stessa direzione riguarda il numero di richieste settimanali per indennità di disoccupazi… - JacopoRampini : RT @FedericoRampini: L’altro dato che punta nella stessa direzione riguarda il numero di richieste settimanali per indennità di disoccupazi… - libellula58 : RT @FedericoRampini: L’altro dato che punta nella stessa direzione riguarda il numero di richieste settimanali per indennità di disoccupazi… -