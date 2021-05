Udinese, Gotti: 'Resta l'amaro in bocca per quella punizione' (Di domenica 2 maggio 2021) UDINE - L'allenatore dell' Udinese , Luca Gotti , ha parlato della sconfitta giunta negli ultimi minuti contro la Juventus nonostante un'ottima pRestazione: "Penso che l'abbiamo affrontata bene, ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 2 maggio 2021) UDINE - L'allenatore dell', Luca, ha parlato della sconfitta giunta negli ultimi minuti contro la Juventus nonostante un'ottima pzione: "Penso che l'abbiamo affrontata bene, ...

sportli26181512 : Udinese, Gotti: 'Resta l'amaro in bocca per quella punizione': Il tecnico dopo il ko con la Juve: 'La sensazione ch… - gilnar76 : Conferenza stampa Gotti post ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - MCalcioNews : Udinese, Gotti: 'Partita gestita bene, la punizione lascia l'amaro in bocca' - infoitsport : Gotti: 'Sul rigore atteggiamento superficiale di Chiffi' | Udinese Blog - infoitsport : Gotti: 'L'arbitro ha giudicato male' | Udinese Blog -