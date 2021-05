Udinese, furia Marino: “I dirigenti della Juventus hanno condizionato Chiffi” (Di domenica 2 maggio 2021) “La squadra ha fatto una grandissima partita e voglio tutelarla. Sfugge a tutti che la punizione di Cristiano Ronaldo che ha provocato il rigore è in realtà una punizione a nostro favore: Cuadrado fa fallo su Stryger Laesen e non viceversa. Però è accaduto anche altro: ci si è aggrappati al mancato recupero del primo tempo per fare un baccano incredibile con l’arbitro Chiffi, sperando che potesse essere condizionato. Sono cose che appartengono a un calcio di altre epoche, ma così non va bene”. Lo ha detto Pierpaolo Marino, direttore generale dell’Udinese, a Sky Sport lamentandosi della punizione concessa a Ronaldo da cui poi è nato il calcio di rigore che ha permesso alla Juventus di pareggiare i conti e dare il via alla rimonta. Il dirigente friulano si è anche lamentato con il ds ... Leggi su sportface (Di domenica 2 maggio 2021) “La squadra ha fatto una grandissima partita e voglio tutelarla. Sfugge a tutti che la punizione di Cristiano Ronaldo che ha provocato il rigore è in realtà una punizione a nostro favore: Cuadrado fa fallo su Stryger Laesen e non viceversa. Però è accaduto anche altro: ci si è aggrappati al mancato recupero del primo tempo per fare un baccano incredibile con l’arbitro, sperando che potesse essere. Sono cose che appartengono a un calcio di altre epoche, ma così non va bene”. Lo ha detto Pierpaolo, direttore generale dell’, a Sky Sport lamentandosipunizione concessa a Ronaldo da cui poi è nato il calcio di rigore che ha permesso alladi pareggiare i conti e dare il via alla rimonta. Il dirigente friulano si è anche lamentato con il ds ...

