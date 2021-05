Tutti i grazie che dovremmo dire al nostro papà (Di domenica 2 maggio 2021) Ciao papà, scrivo per te oggi, per ringraziarti. Utilizzo la scrittura perché non basterebbero le dita delle mie mani per tenere il conto di Tutti i grazie che sono destinati a te. Perché lo so che sei un po’ rassegnato a quella storia che Tutti raccontano, quella che dice che il legame tra madre e figlia è speciale e unico. Eppure io voglio rassicurarti che anche il nostro lo è. Lo è perché mi hai messo al mondo, perché hai deciso di diventare padre nonostante le difficoltà del tempo, perché hai avuto coraggio ad assumerti quel ruolo, a scommettere su di me. Anche se non mi avevi mai guardata negli occhi, tu già mi amavi. Io forse ci ho messo un pochino di più a innamorarmi di te, ma è bastata poco affinché trovassi nei tuoi occhi quello che stavo cercando: la mia guida per il mondo. Ed è per questo ... Leggi su dilei (Di domenica 2 maggio 2021) Ciao, scrivo per te oggi, per ringraziarti. Utilizzo la scrittura perché non basterebbero le dita delle mie mani per tenere il conto diche sono destinati a te. Perché lo so che sei un po’ rassegnato a quella storia cheraccontano, quella che dice che il legame tra madre e figlia è speciale e unico. Eppure io voglio rassicurarti che anche illo è. Lo è perché mi hai messo al mondo, perché hai deciso di diventare padre nonostante le difficoltà del tempo, perché hai avuto coraggio ad assumerti quel ruolo, a scommettere su di me. Anche se non mi avevi mai guardata negli occhi, tu già mi amavi. Io forse ci ho messo un pochino di più a innamorarmi di te, ma è bastata poco affinché trovassi nei tuoi occhi quello che stavo cercando: la mia guida per il mondo. Ed è per questo ...

