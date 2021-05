Trecento chilometri per andare dall' amante | chi gli prestava l' auto Vespa | bomba piccante sul Colle | i nomi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 2 maggio 2021) Brunoè uscito con un nuovo libro che racconta i dodici presidenti della Repubblica. Tra le pagine si possono trovare svariati aneddoti e curiosità, ma anche riflessioni importanti su quello che rappresenta il Quirinale e come si è evoluto nel corso degli anni. “Secondo un vecchio luogo comune - ha scritto il volto storico della Rai - il presidente della Repubblica è un signore che se ne sta tranquillo al Quirinale, firma ogni tanto qualche carta e non interviene nella vita politica. In realtà il Quirinale è il centro di un autentico potere che molti capi dello Stato hanno esercitato nella storia italiana”. Nell'introduzioneci ha tenuto a sottolineare subito che nessuno dei dodici presidenti italiani è stato un “docile passacarte”. In più ha proposto immediatamente un suo giudizio istituzionale, riferendosi soprattutto all'ultimo ...