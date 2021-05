(Di domenica 2 maggio 2021) Lavede l’inferno è poi nel finale riesca a battere l’Udinese in rimonta per 2-1. Negli ultimi minuti un rigore di CR7 e un suo colpo di testa di Morata, allena entrato, hanno regalato alla formazione di Pirlo, una insperata vittoria è il momentaneo accesso allaLeague. Adesso ci sono 3 squadre a 69 punti, Atalanta, Milan entus. Il, che è fermo a 67, dopo il pareggio di oggi contro il Cagliari è nuovamentezona. Mancano ancora quattro giornate al termine del campionato, il prossimo turno prevede Spezia--Milan. Quindi tutto può ancora succedere. L'articolo ilsta.

CalcioPillole : I bianconeri soffrono ma alla fine riescono a portare a casa tre punti fondamentali in ottica Champions League… - maxgallico : #Ronaldo salva la #Juve , per ora il #Napoli è fuori dalla #Champions #UdineseJuve - ilNapolista - dellaz1975 : Ronaldo ci salva da un'umiliazione indecorosa. #UdineseJuventus - TuttoMercatoWeb : La remuntada è firmata Ronaldo: un 2-1 pesantissimo a Udine. Che salva anche Pirlo - ILOVEPACALCIO : #SerieA, #UdineseJuventus: #Ronaldo salva i bianconeri e rimonta i friulani. La #classifica aggiornata - Ilovepaler… -

ormai, in piena bagarre . Ma è una partita dal pronostico tutt'altro che scontato, visti i risultati ... mentre in attacco tandem offensivo con Cristianoe uno tra Morata e Dybala. Le ...Udinese ormai, Juventus in piena bagarre Champions League . Ma è una partita dal pronostico tutt'altro che ... mentre in attacco tandem offensivo con Cristianoe uno tra Morata e Dybala.Un’altra brutta prestazione della Juventus nella partita del campionato di Serie A, si è giocata la 34esima giornata. La sfida ha messo di fronte la squadra di Andrea Pirlo contro l’Udinese, la compag ...82'CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS! Calcio di punizione battuto da Cristiano Ronaldo che trova la deviazione con il braccio di Rodrigo De Paul in barriera, arriva anche il giallo ...