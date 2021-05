Nella gara delle lacrime | i Pesci vincono su tutti Siete d' accordo?

toyota_italia : Un debutto da ricordare! Il #ToyotaGazooRacing vince una combattuta #6HSpa nella prima gara ufficiale della nuova H… - RobertoBurioni : Da che mondo è mondo i tedeschi a calcio li abbiamo sempre battuti. Vogliamo perdere nella gara dei vaccini? MAI!… - CianGaia : RT @toyota_italia: Un debutto da ricordare! Il #ToyotaGazooRacing vince una combattuta #6HSpa nella prima gara ufficiale della nuova Hyperc… - GiGiglio99 : @giovaafcim7 Nella prima gara che ho visto (Ungheria 2014) era illegale - vadolentissima : @eliscrivecose @ninakreuz Nella gara che finisce magicamente 2 a 0, dopo che qua avevano notato tutti che finiva sempre 2a 1 -

Ultime Notizie dalla rete : Nella gara

Sky Sport

Obiettivi diversi, ma solite motivazioni per friulani e piemontesi, che domani si sfidano alla Dacia Arenavalida per la 34esima giornata del massimo campionato . La formazione di Luca ...Conegliano ce l'ha fatta. Le pluricampionesse d'Italia salgono sul tetto d'Europa battendofinalissima della Champions League di volley femminile il VakifBank Istanbul per 3 - 2.tiratissima in quel di Verona, con l'Antonio Carraro Imoco capace di rimontare per due volte, prima ...Il 39enne di Mapello ha colto l'accesso alla semifinale nella prova individuale, conducendo la formazione tricolore allo storico risultato ...Medina Spirit ha vinto ieri la 147ma edizione del Kentucky Derby, regalando all'allenatore Bob Baffert la settima vittoria da record nella prestigiosa corsa di cavalli sull'ovale di Churchill Downs a ...