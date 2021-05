Moto3 | risultati warm-up GP Spagna 2021 | Carlos Tatay svetta in classifica | bene Fenati ed Antonelli

(Di domenica 2 maggio 2021)nel-up del Gran Premio di, quarto atto del Motomondiale. Con un circuito molto freddo i piloti non sono riusciti a realizzare delle prestazioni di spicco rispetto alle prove libere. Lo spagnolo di casa Esponsorama firma il best lap di giornata in 1.46.514. Il sudafricano Darryn Binder (Sprinta) si colloca al secondo posto della graduatoria davanti allo spagnolo Pedro Acosta (KTM) ed a Romano. Il portacolori del Max Racing sembra aver risolto i problemi tecnici che lo hanno rallentato ieri. Ricordiamo che l’italiani è riuscito a garantirsi un posto nella Top14 delle qualifiche grazie all’ottimo crono del venerdì. Il turco Deniz Oncu (KTM) chiude la Top5, mentre termina settimo il nostro Niccolò...

- GP Spagna 2021, qualifiche:(i primi 18) Pos. Pilota Team Tempo Distacco 1 Tatsuki Suzuki SIC58 Squadra Corse 1:45.807 - 2 Jeremy Alcoba Indonesian Racing Gresini1:45.932 +0.Pole position con brivido, Tatsuki Suzuki dimostra di avere un rapporto speciale con la pista di Jerez . Per la terza volta consecutiva scatterà dalla prima casella , ma certo quell'ultimo tentativo ...Carlos Tatay svetta nel warm-up del Gran Premio di Spagna, quarto atto del Motomondiale 2021. Con un circuito molto freddo i piloti non sono riusciti a realizzare delle prestazioni di spicco rispetto ...Moto3 Gp Spagna Jerez Warm Up - Carlos Tatay è stato il più veloce nel warm up del Gran Premio di Spagna classe Moto3, in programma oggi alle ore 11:00 a Jerez, circuito intitolato al compianto Angel ...