Moto3, GP Spagna Jerez 2021: risultati e ordine di arrivo, il solito Acosta vince davanti a Fenati

I risultati e l'ordine d'arrivo delle Moto3 nel GP di Spagna 2021, quarto appuntamento del Mondiale. Sul tracciato di Jerez, uno straordinario Pedro Acosta sale sul gradino più alto del podio. Terza vittoria nel campionato per il rookie spagnolo, che trionfa davanti ad uno scatenato Romano Fenati ed al connazionale Jeremy Alcoba. Giù dal podio per un soffio Andrea Migno, che chiude quarto. Una clamorosa caduta all'ultima curva rimescola tutte le carte in tavola, con il turco Oncu, in vetta per lunghi tratti, protagonista di uno strike che coinvolge anche Binder e Masia. Cadute anche per Rodrigo, Suzuki e uno sfortunato Dennis Foggia.

