Milan Ingegneria si aggiudica il bando. High tech e green: ecco come sarà l'arena del Colosseo (Di domenica 2 maggio 2021) Milan Ingegneria si è aggiudicato il bando di gara lanciato da Invitalia per la ricostruzione dell'arena del Colosseo. Lo annuncia il ministro della cultura Franceschini, che assicura: "è un progetto ambizioso che aiuterà la conservazione e la tutela delle strutture archeologiche recuperando l'immagine originale del Colosseo e restituendogli anche la sua natura di complessa macchina scenica". La struttura, sottolineano i progettisti, sarà "estremamente leggera, high tech e sostenibile", oltreché "completamente reversibile". Il progetto vincitore è stato scelto da una commissione aggiudicatrice sorteggiata da Invitalia e composta da Salvatore Acampora, Alessandro Viscogliosi, Stefano Pampanin, Michel Gras e Giuseppe

