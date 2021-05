Isola 15, protesi ai glutei per Manuela Ferrera? Arriva la piccata replica della naufraga (Di domenica 2 maggio 2021) Manuela Ferrera è stata una delle naufraghe dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 e condotta da Ilary Blasi. Proprio Manuela – che è stata eliminata dal reality la scorsa settimana – è stata al centro di numerose polemiche per via del suo ‘lato B’ mostrato durante una prova ricompensa in Honduras. L’ex meteorina del Tg 4, a detta di molti, si sarebbe rifatta i glutei e ad avvalorare questa ipotesi ci aveva pensato anche il suo ex fidanzato Biagio D’Anelli che aveva confermato il fatto che la Ferrera portasse delle protesi, e che aveva quindi ceduto alla chirurgia estetica, a differenza di quanto lei aveva sempre affermato. Una volta tornata in Italia a mettere definitivamente la parola fine a tutta questa vicenda ci ha pensato la diretta ... Leggi su isaechia (Di domenica 2 maggio 2021)è stata una delle naufraghe dell’attuale edizione de L’dei Famosi, in onda su Canale 5 e condotta da Ilary Blasi. Proprio– che è stata eliminata dal reality la scorsa settimana – è stata al centro di numerose polemiche per via del suo ‘lato B’ mostrato durante una prova ricompensa in Honduras. L’ex meteorina del Tg 4, a detta di molti, si sarebbe rifatta ie ad avvalorare questa ipotesi ci aveva pensato anche il suo ex fidanzato Biagio D’Anelli che aveva confermato il fatto che laportasse delle, e che aveva quindi ceduto alla chirurgia estetica, a differenza di quanto lei aveva sempre affermato. Una volta tornata in Italia a mettere definitivamente la parola fine a tutta questa vicenda ci ha pensato la diretta ...

IsaeChia : #Isola 15, protesi ai glutei per #ManuelaFerrera? Arriva la piccata replica della naufraga - Jade9520 : Questa Manuela se provava a spaccare i cocchi al massimo gli si spaccavano le protesi. #isola #tommasozorzi - Oscar48574653 : Ciao Manuela vatti a rifare le protesi al culo in Italia! #isola #faribona #tommasozorzi - Sveglio2 : Manuela raccogli le tue protesi e tornatene in Italia #isola - mapijonderculo_ : manuela sarà terrorizzata per le protesi, per questo vuole scappare #isola #tommasozorzi -