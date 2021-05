Inter-Sampdoria resterà alle ore 18: la Lega Serie A dice no al Ministero dell’Interno (Di domenica 2 maggio 2021) La Lega Serie A dice no al Ministero dell’Interno. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Governo aveva chiesto di anticipare alle ore 15 Inter-Sampdoria, in programma sabato 8 maggio, per evitare che in caso di festeggiamenti dello scudetto da parte dei nerazzurri si andassero a creare problemi di ordine pubblico. Ma la governance del massimo campionato ha fatto sapere che l’orario resterà quello delle 18, visto che non sussistono problemi in tal senso essendo la partita a porte chiuse. Inoltre, pochi giorni dopo c’è il turno infrasettimanale e alle 15 giocano già quattro squadre, due di queste impegnate nell’anticipo del martedì successivo: bisogna infatti garantire equo riposo ai club. ... Leggi su sportface (Di domenica 2 maggio 2021) Lano aldell’no. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Governo aveva chiesto di anticipareore 15, in programma sabato 8 maggio, per evitare che in caso di festeggiamenti dello scudetto da parte dei nerazzurri si andassero a creare problemi di ordine pubblico. Ma la governance del massimo campionato ha fatto sapere che l’orarioquello delle 18, visto che non sussistono problemi in tal senso essendo la partita a porte chiuse. Inoltre, pochi giorni dopo c’è il turno infrasettimanale e15 giocano già quattro squadre, due di queste impegnate nell’anticipo del martedì successivo: bisogna infatti garantire equo riposo ai club. ...

capuanogio : Da #InterTorino (22 novembre) in poi l'#Inter ha viaggiato alla media di 2,59 punti a partita: 22 vinte, 4 pareggia… - PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - zazoomblog : Inter-Sampdoria resta alle 18 respinta la richiesta di anticipo del Ministero dellInterno: il motivo - #Inter-Samp… - sportface2016 : #InterSampdoria resterà alle 18 di sabato 8 maggio: la Lega #SerieA dice no al Ministero dell'Interno - TuttoMercatoWeb : No al Ministero dell'Interno: Inter-Sampdoria resta programma alle 18 di sabato -