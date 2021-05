Il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro si è compiuto

CiaoKarol : Oggi, 2 maggio, a Napoli, si è ripetuto il miracolo di San Gennaro: Si è rinnovato il prodigio della liquefazione d… - CiaoKarol : Si è rinnovato il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro a Napoli. Alle 17,18 è stata mostrata ai fe… - colleanto : @Agenzia_Italia Il prodigio ?????? si chiama abuso della credibilità popolare - Napolitanteam : Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro - - donatellapavone : RT @GazzettaDelSud: ?? ARRIVA IL 'MIRACOLO' | Alle 17 e 12 minuti si è rinnovato il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro,… -

Illiquefazione del sangue del patrono di Napoli non si è ripetuto. Al terminecelebrazione eucaristica, in fatti, è stato annunciato dall'altare che il sangue del santo era ...'Alle ore 17.18 del 2 maggio, secondo giorno di preghiera - si legge sul sitoDiocesi - , si è ripetuto ilLiquefazione del sangue di San Gennaro'.Dopo un primo esito negativo registrato sabato 1° maggio, il miracolo di San Gennaro si è compiuto e il sangue del patrono di Napoli si è liquefatto.“S’è scucciat’ pur’ San Gennaro”. Napoli si è svegliata ancor una volta dopo che il sangue di San Gennaro nuovamente non si è sciolto: la prima del 2021. Sono tre le volte durante l’anno in cui San Ge ...