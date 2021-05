Highlights e gol Napoli-Cagliari 1-1 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di domenica 2 maggio 2021) Glie le azioni salienti di, match della trentaquattresima giornata di. Osimhen illude Gattuso e si vede annullare la rete del 2-0 per una spinta leggera su Godin. Ma nel finale c’è la beffa per i partenopei con Nandez che si fionda su un lancio in area e sorprende Hysaj e Meret per la rete dell’1-1. SportFace.

sportli26181512 : Digione-Metz 1-5: Gara ricca di reti quella del match valevole per la trentacinquesima giornata della Ligue 1. Il M… - sportli26181512 : Ajax-FC Emmen 4-0: Nel match valevole per la trentunesima giornata della EREDIVISIE OLANDESE, netto successo dell'A… - sportli26181512 : FC Groningen-Sparta Rotterdam 1-2: Ottimo successo esterno dello Sparta Rotterdam sul Groningen nel match della tre… - sportli26181512 : Valladolid-Betis 1-1: Al gol di Ruibal ha risposto Weissman. Sono stati loro i protagonisti del pareggio tra Vallad… - Picolo03969805 : RT @SkySport: ?? GIOCATA PAZZESCA DI WELBECK ?? L'inglese si inventa il raddoppio del Brighton ?? Gli HL ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

... un calcio 'virtuale' fatto di '', magari tre tempi di mezz'ora per non annoiare i teen ... li si riassapora, il lancio di Bastoni per Barella per il secondoalla Juve, la fuga di Lukaku ...Video,SAMPDORIA (4 - 4 - 2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Keita, Gabbiadini. All.: Ranieri. ROMA (3 - 4 - 2 - 1): Mirante; ...Come fare con San Siro chiuso, con le feste proibite, con le piazze off limits per i divieti di assembramento? Sei idee per il diciannovesimo titolo nerazzurro ...Il video delle azioni salienti di Newcastle-Arsenal, match valevole per la trentaquattresima giornata della Premier League 2020/2021. Gol di Elneny e Aubameyang ...